Marie Christ LOREAU-LEFEVRE

Forte de plus de 25 ans en assistanat de gestion d'entreprise et de plus de 15 ans en gestion de la qualité, je recherche aujourd'hui un poste de commerciale sédentaire en charge de la relation client/fournisseur (adv) , d acheteur industriel ou d'animateur qualité HSE (EN9100,ISO 13485, ISO 9001) dans la région du mans où je viens d d'emménager.

Dynamique, rigoureuse et tenace, je me donne toujours le moyen d'atteindre mes objectifs.



Mes compétences :

Secrétariat

Communication

Bureautique

Comptabilité

Allemand

Gestion de la qualité

Traduction anglais français

Rédaction de contenus

Relation fournisseurs

Gestion de la relation client

Sécurité industrielle

Normes Qualité

Audit qualité

Gestion du personnel

Sécurité

Sécurité au travail

Administration des ventes

Relations commerciales

Négociation achats

Négociation commerciale

Accueil des clients

Approvisionnement

Service client

Gestion clients

Prospection de clients

Prospection commerciale

Planification

Gestion des achats