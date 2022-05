Marie-Christine CRISTOFARO

Vous souhaitez vous décharger de vos tâches administratives ?

Vous n'avez plus le temps de relancer vos clients ?



En me confiant votre secrétariat administratif et/ou commercial, vous (re)trouvez le temps de vous consacrer entièrement à votre activité et de développer davantage votre portefeuille clients.



Je mets mon expérience acquise en entreprise à votre service.



Titulaire d'une certification de niveau III d'Assistante de Direction, je vous propose :



QUALITE DU TRAVAIL, SERIEUX, PERSONNALISATION



Vos avantages :



* Travail de qualité, délais respectés

* Pas de souci de matériel ni de consommables

* Aucune cotisation URSSAF, le règlement d'une facture : un point c'est tout

* Préalablement, un diagnostic gratuit sur place afin de définir vos besoins (Paris et proximité)



Possibilités de prestations :



* Ponctuelles, en fonction de vos besoins

* Régulières, pour un meilleur suivi administratif et la mise en place d'un véritable secrétariat



Je possède aussi, de par mon expérience, une bonne pratique d'Assistante Commerciale.



Je réalise pour vous :



Gestion de stocks

Plannings

Calcul de marges

Suivi de portefeuille

Devis, Facturation

Contrôle des comptes clients, Relances

Mailings



Pour élargir encore davantage mes prestations et vous offrir encore plus de services, je propose désormais également la RETRANSCRIPTION de vos fichiers AUDIO.



Site internet :Array

Présente sur :Array





Mes compétences :

Pack office

Mailing

Facturation

Planification

Rédaction

Relecture

retranscription audio