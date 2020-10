Marie Christine LAVILLE

Mes valeurs : travail, enthousiasme, pugnacité, transparence, rigueur.

Ma devise (mes 4 P): Pragmatisme, Plaisir, Passion, Partage pour REUSSIR tous ensemble !



Un double profil : Ingénieur / Commercial

Une double formation : Ingénieur-MBA

Une double compétence : Management Commercial ET Marketing



De formation scientifique (Ingénieur ès Télécommunications Telecom SudParis ex INT Evry), j’ai rapidement choisi d’évoluer vers le monde du Client, le Commercial et le Marketing.



Mon parcours professionnel se structure en 3 temps :

1.VENTES (12 ans): Ingénieur Commercial et Chef des Ventes en B to B.

2.MARKETING (7 ans): Directeur Marketing sur le marché des Grands Comptes, des Entreprises et des Professionnels.

3.MANAGEMENT "Direction Générale" (5 ans) : Directeur de réseaux de Distribution avec une forte portée managériale (350 personnes sur 24 points de vente) puis management transverse en tant que Directeur du pilotage des Centres Clients Orange Mobile et Renseignements (6000 collaborateurs sur 50 sites)



Mes 4 principales COMPETENCES :

1. Management d’équipe : véritable passion pour fédérer, entraîner, faire monter en compétence, donner du sens.

2. Conduite du changement : fusion, fermeture d'unités, intégration filiales.

3. Marketing Opérationnel B to B et B to C : veille concurrentielle, analyse de marché, communication clients, merchandising.

4. Ventes : maîtrise des techniques de Vente (particulièrement en B to B), négociation d’offres complexes.



J'ai plaisir depuis Septembre 2008 à transmettre mon savoir et mon expérience en Universités, Ecoles de Commerce et d'Ingénieurs, en organismes de formation et en Entreprises autour des thèmes qui me passionnent : Management des équipes commerciales, Leadership en situation de crise, Techniques de vente et négociation, Optimisation de la Relation Client, Marketing stratégique et opérationnel, négociation d'embauche, gestion du temps.

A noter : Formatrice habilitée intervenant à la CEGOS.



Passionnée par le monde de la pédagogie, j'ai eu un immense plaisir à coordonner les cours Commerce Marketing de l'ISTEC et à en devenir la Directrice du Programme Bachelor.

Depuis octobre 2016, je me partage entre Paris et la charmante ville de La Rochelle et j’ai plaisir à enseigner pour Sup de Co la Rochelle, les IUT Techniques de Commercialisation de Sceaux et de la Rochelle, l’IPAG Paris, le Groupe INSEEC et à animer des formations en entreprises et pour les ingénieurs du CESI Nanterre. Que du bonheur



Mes compétences :

Prospection

Conseil

Leadership

Marketing

Communication

Service Client

Business

B to B

Formation

Distribution

Développement commercial

Vente

Ingénieur

Coaching

Management

Commerce