Marie-Christine OSTER-GABIN

Afin d’actualiser mes compétences, j'ai validé en 2013 une année de reconversion professionnelle sous la forme d’un Master de Gestion des Entreprises Sociales et de Santé à l’IAE de Toulouse, suite à une expérience réussie de 10 ans en tant que Trésorière et Chargée de Mission d'une association à but social du Grand Toulouse.

Durant mon mandat j’ai plus particulièrement été confrontée aux problématiques d’un public de demandeurs d’emploi et de bénéficiaires des minima sociaux. Après écoute des différents intervenants et analyse des situations, j’ai pu proposer de nouvelles actions afin d’améliorer l’efficacité de nos actions. J’ai aussi pu montrer, au cours des diverses interventions que j’ai mené à bien, mon sens de la rigueur, ma capacité d’analyse des situations dans le but de trouver une réponse adaptée aux problèmes rencontrés, et mon aptitude à la rédaction et au montage de dossiers destinés aux élus et aux financeurs.

Ces différentes aptitudes ont été confirmées lors de cette récente année de formation.

Aussi, je propose mes services et mon expertise, soit sous forme de prestations ponctuelles, soit forme d’une collaboration régulière, selon un rythme et un statut à déterminer en fonction de vos besoins,

au service du management d'une entreprise sociale et de santé ou d'une entreprise d'insertion.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Gestion du changement

Gestion budgétaire

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel