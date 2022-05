Marie-Christine PERRUCHE

Issue d’un parcours bancaire de plus de 25 ans sur des postes opérationnels et fonctionnels, j’occupe actuellement un poste de Directeur Général Adjoint ,Finances et Support.



Depuis la création de toutes pièces d’une structure bancaire jusqu’à la gestion de l’activité dans un but d’optimisation des performances, mon expérience me permet de faire valoir une expertise financière ,bancaire et managériale immédiatement opérationnelle.





Au delà de la conduite de cette activité, j’ai également une expérience de gestion de projets. Ma spécificité est celle d’accompagner l’évolution des organisations et des réglementations pour gagner en performance dans le cadre des enjeux actuels du monde bancaire.



Mes compétences :

Comptabilité & gestion financière

trésorerie et gestion de la liquidité

Direction générale

Management d'équipe

Conduite de projets

Direction financière

Conformité

