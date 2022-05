Marie-Christine PLAUD

Après une première expérience en tant que journaliste en presse quotidienne et presse économique puis un parcours plus long en communication publique, je souhaite aujourd’hui mettre mes compétences et mon expertise au service de nouveaux projets publics. Et prendre un poste à responsabilité dans la communication publique ou privée.

Mon parcours m’a conduite du privé au public, avec toujours ce même souci de mettre en œuvre une information et une communication adaptée, en réponse à des commandes privées ou publiques, au service de patrons et d’élus… J’ai, au fil des années, acquis une solide connaissance du fonctionnement des collectivités et des institutions et mené différentes actions avec des acteurs et partenaires privés.

Accompagner au mieux les projets, être force de proposition, valoriser au plus juste les actions engagées sont des objectifs qui me motivent et me poussent sans cesse à chercher les solutions les plus appropriées, à évoluer et remettre en perspective les sujets. Une motivation qui va de pair avec mon enthousiasme, mon sens de l’écoute et ma polyvalence.





Mes compétences :

Communication institutionnelle

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Stratégie

Communication événementielle