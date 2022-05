Marie-Christine PROUST

De nature volontariste et motivée par mon métier de Responsable Administrative et Financière, je souhaite aujourd'hui rejoindre une nouvelle structure - industrielle ou en économie sociale et solidaire- à laquelle je pourrais apporter mes nouvelles compétences et expériences en matière de gestion financière, budgétaire et management.



J'ai créé le poste sur lequel je viens de terminer une mission de 3 années et fais aboutir les projets suivants : mise en place de la comptabilité analytique, création de tableaux de bord, instauration d'une nouvelle organisation du travail pour mieux répondre aux attentes du public accueilli, échéancier mensuel de facturation, polyvalence des collaboratrices.



Ainsi, je peux humblement avouer aujourd'hui que le cursus d'Adjoint de Dirigeant de PME que j'ai suivi à l'IFS de Meslay a été pour moi un total succès.



Par ailleurs, et pour avantageusement compléter cette formation, je parle l'anglais couramment.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Contrôle de gestion

Domaine public

Comptabilité analytique

Comptabilité

Assurance

Anglais

Gestion financière et comptable