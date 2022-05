Diplômée ESC Reims et ayant suivi le cursus Expertise comptable, j'ai exercé 10 ans en cabinets et 20 ans en entreprises (de services ou industrielles) en comptabilité-gestion-trésorerie-fiscalité et contrôle budgétaire. Responsable de service ou adjoint au responsable chargée de missions, j'ai l'expérience de filiales françaises en intégration fiscale, avec reporting à la maison mère en anglais, en norme IFRS. Basée en région Rhône-Alpes.