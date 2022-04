Fabienne MICOL

Finance et gestion de projets en contexte international



Un parcours en contexte international autour des métiers financiers, permettant une bonne polyvalence allant des opérations haut de bilan au contrôle de gestion.

Une forte flexibilité développée dans des environnements en transformation, dans des contextes de croissance comme dans des contextes de consolidation.

Des liens étroits avec les départements opérationnels de l'entreprise.

Un fonctionnement en mode projet, dans le cadre de la mise en place de SAP (projet global concernant ventes-achats-production-supply chain et finance), chef de projet sur les modules FI et CO avec une supervision des domaines : comptabilités générale et auxiliaire, trésorerie, immobilisations et contrôle de gestion.

Une expérience significative en contrôle interne.

Adaptabilité - structuration - business partnering - mode projet - finance - gestion des risques - engagements de retraite - plan long terme - budget - compte de résultat - états prévisionnels - cash flow - bilan - rentabilité - ingénierie financière - valorisation financière - business plan - due diligence - data room - IFRS - IAS - outils d'aide à la décision - business intelligence - compte de résultat analytique - change management - consolidation - plan de continuité d'activité



