Marie-Christine ROBERT

Et si votre poids racontait l’histoire de votre Vie ?





J’ai toujours été passionnée par le lien entre l’alimentation et la santé. Hippocrate disait : « Que ton alimentation soit ton traitement, et ton traitement ton alimentation ».



Pour moi : de l’équilibre de la nourriture dépend l’équilibre du corps.



Nos habitudes culinaires, nos préférences alimentaires sont des représentations de notre manière de fonctionner dans la vie. Pour beaucoup on a peur de bien ou de mal manger et même de manger tout simplement.



C’est la loi du tout ou rien, du foutu pour foutu, je me lâche.



Manger se limite à avaler, endormir les frustrations du quotidien, à camoufler les bleus au cœur, à oublier les blessures de l’âme. Et pour s’oublier on mange ; l’aliment devient alors un ami.



Mon travail consiste à vous guider pour retrouver l’écoute de vos sensations corporelles, pour accepter vos émotions et votre droit au plaisir gourmand. Aussi je vous apprends à décoder les messages secrets de votre corps et en particulier ceux de votre ventre.



Tout d’abord, j’écoute la personne dans l’histoire de la relation qu’elle entretient avec la nourriture.



Ensuite, je la regarde à travers son corps comment sa propre histoire s’y est inscrite.



Délicatement, j’accompagne la personne vers une rééducation alimentaire, sans culpabilité et dans le plaisir.



Au travers de conseils, d’expériences, de réflexions adapter à chacun, cela nous permet de travailler efficacement vers votre objectif.



Pour celles et ceux qui n’y croient plus, J’écoute et j’arrive à détecter là où les autres régimes ont échoué. Peut-être vous n’avez pas été entendue à ce moment-là ?



La liberté de manger est vraiment à votre portée. Consommer ce que vous voulez sans tabous est désormais possible.



Mes devises : que Manger reste un plaisir et il est interdit de s’interdire !



Au plaisir de vous accompagner !



