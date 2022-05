Marie-Christine ROYER

Depuis mars 2014 ma carrière fut stoppé . Maintenant je reprend ma vie en main , et mon orientation est différente . Je désire orienté les jeunes sur leur carrières en utilisant soit les outils mis a ma disposition la pratique de la coiffure ou l'accompagnement professionnel .













Si je veux réussir à accompagner un être vers un but précis, je dois le chercher là où il est et commencer là, juste là.



Celui qui ne sait faire cela, se trompe lui-même quand il pense pouvoir aider les autres.

Pour aider un être, je dois certainement comprendre plus que lui, mais d’abord comprendre ce qu’il comprend.



Si je n’y parviens pas, il ne sert à rien que je sois plus capable et plus savant que lui.



Si je désire avant tout montrer ce que je sais, c’est parce que je suis orgueilleux et cherche à être admiré de l’autre plutôt que de l’aider.



Tout soutien commence avec humilitédevant celui que je veux accompagner ;et c’est pourquoi je doit le comprendre qu’aider n’est pas vouloir maîtriser mais vouloir servir.



Si je n’y arrive pas,je ne puis aider l’autre.



Søren Kierkegaard

cité par Britt-Mari Barth

dans "Le savoir en construction".



Mes compétences :

Formation professionnelle continue