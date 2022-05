Marie-Christine SABINEN

Mon cabinet de Diététique a ouvert, comme prévu, à Saint Laurent du Var… avec une prise en charge globale et inhabituelle (Hypnose Clinique, Sophrologie, etc...) Grâce à ma double compétence, Diététicienne Nutritionniste Diplômée d’Etat (*), et titulaire d'un Master II CAAE, j'ai pu réaliser un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps !

Au plan pratique : j'ai prévu un accès facile pour personne à mobilité réduite, un stationnement gratuit et privatif, et...un accueil dans un cadre chaleureux et original. (Possibilité également de séances à domicile).



(*) : je suis référencée par l’Association Française des Diététiciens Nutritionnistes (AFDN).

Egalement membre fondateur de l'Association des Anciens Elèves de l'IAE de Nice et Vice-Présidente de cette association depuis sa création en 2006.

J'ai terminé mon 1er cycle d'Hypnose Clinique et suis à présent les modules de perfectionnement auprès de l'AFHYP (Association Française d'Hypnose). J'organise des ateliers pour l'arrêt du tabac.