Marie-Christine SAVELLI-DJAFFAL

L’Immigration : assistance à l’ensemble des démarches nécessaires pour travailler et résider dans un pays étranger, mise en conformité de la situation du collaborateur et des membres de sa famille avec la législation locale, obtention de visas …

La Relocation : recherche de logement permanent ou temporaire, aide à l’installation et à l’intégration du collaborateur et de sa famille dans un nouvel environnement …

Le Déménagement : de la mise en concurrence des déménageurs à la livraison des effets, en national ou à l’international,

La Gestion Administrative de la Mobilité : conseil sur votre politique mobilité, optimisation fiscale et sociale, gestion des coûts liés à la mobilité, gestion des loyers, avance de fonds …



