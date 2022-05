Marie-Christine SENTIS

DRH généraliste avec une expérience importante au sein de groupes internationaux à structures matricielles, je me suis orientée depuis 2011, vers le management de transition où j'ai eu l'opportunité de réaliser plusieurs missions passionnantes dans des contextes très différents.



Je souhaite continuer à mettre en oeuvre mes compétences au travers de missions dans des environnements si possible internationaux.



Je serai disponible et mobile en Ile de France, Rhône Alpes et région PACA à compter de Novembre 2015



Mes domaines d'expertise sont les suivants :

- HR Business Partner auprès de patrons d'activités

- Développement RH ( Gestion de la performance, gestion des talents, plans de développement, plans de remplacement, mobilités internes, mise en place de processus RH...)

- Accompagnement de projets d'intégration, réorganisation, restructuration (du business ou de la fonction RH)









Mes compétences :

Développement rh

Conduite du changement

HR Business Partner