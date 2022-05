Marie-Christine STRYSOVSKY

Professionnelle du développement commercial: chasse, fidélisation clients, management d'équipes, marketing et communication, j'ai eu l'opportunité d'acquérir ces expériences dans tous les domaines de l'informatique, systèmes, logiciels et services entre autres chez Bull, Atos (ex-Axime), Origin, Hotline et Sopra Group récemment.



Mon parcours s'est enrichi depuis une quinzaine d'années avec la maîtrise du monde des ERP, CRM et BI (SAP, Oracle Siebel...) dont je maîtrise les différents écosystèmes.



A votre disposition pour plus de détail sur mon cursus professionnel.



Mes compétences :

SAP

Développement commercial

Marketing

Projets complexes

Business development

Grands comptes

Responsable d'agence

Ingénieur d'affaires

ERP