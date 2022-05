Je vous prie de trouver ci-joint l’ensemble de l’expérience professionnelle que j’ai acquise

au cours de ces 25 dernières années. , au sein d’établissements de luxe, liés aux Affaires, au Tourisme et au Bien Être ,autant d’ étapes décisives dans mon aventure personnelle, afin d’élargir mes compétences et confirmer mon investissement .

Dotée d’un grand dynamisme, lié à mon passé de sportive, j’ai opté délibérément pour une vie hors des frontières ,tout naturellement j’ai abordé l’univers des SPA qui regroupe dans son essence même les notions les plus importantes actuellement pour l’Univers hôtelier :

* Qualité, Service, Dynamisme, Bien Être, Défi de Rentabilité *

La clientèle doit être accompagnée de façon personnalisée et ainsi trouver la confiance nécessaire pour recouvrer l’équilibre, la force et la motivation de vivre ses rêves !

Le Spa requiert un Savoir-faire mais surtout un savoir-Être.

En vous remerciant de l’attention que vous aurez bien voulu porter à mon profil ,je propose mes conseils et mon expertise pour tous projets d' ouverture de spa et les mises à niveau de vos équipes



Marie-Christine TEISSIER - MCT





Mes compétences :

Technique soins corps

Conseil techn./Ouverture SPA -formation

Massage