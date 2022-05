Marie Christine TERS

J'ai choisi le secteur de l'hôtellerie de luxe par envie de voir se qui se passe derrière le décor, de participer à la mise en oeuvre de multiples détails qui contribuent à former un tableau d'exception.



Après 3 années d'études à l'Institut Vatel de Nîmes, je suis engagée à l'hôtel Europa Inter-Continental de Bruxelles, en tant coordinatrice groupes et séminaires. Je me prends de passion pour cette fonction qui allie à la fois le côté commercial tout en restant très liée au terrain. Quelle fierté de voir les projets montés pendant des mois se réaliser sous ses yeux!



Deux ans plus tard, je rentre en France, pour un poste similaire au Trianon Palace de Versailles. Les évènements organisés ont plus d'ampleur et sont plus prestigieux, les comptes que nous travaillons sont parmi les plus connus. Je prends la tête du service, au bout de deux ans, et vis ma première expérience de management en 2011, au moment où l'hôtel connaît des difficultés commerciales. Je développe à la fois les techniques de motivation envers mes collaborateurs, et les méthodes commerciales envers mes clients, c'est extrêmement formateur.



Puis, je décide de suivre mon ami qui crée sa société dans le Gers en 2005 et intègre l'équipe de Michel Guérard à Eugénie-les-Bains. Retrouver un hôtel et un service de taille humaine me plaît, travailler avec une clientèle de loisirs et non plus d'affaires, également : les relations sont plus intéressantes car les séjours sont plus longs. J'enrichis encore mon expérience en apprenant à personnaliser l'accueil des clients jusque dans les moindres détails.



Aujourd'hui, j'ai réussi à combiner l'esprit d'une maison de famille et ma passion pour la relation client au sein des Sources de Caudalie, à Bordeaux. Tout d'abord responsable séminaires et désormais responsable commerciale, je suis en charge de la concrétisation de toutes les réservations entrantes. Si l'objectif de vente est bien sûr capital, cette maison met avant tout l'accent sur la relation humaine, l'empathie et la volonté de transporter nos clients dans une expérience unique. Un vrai bonheur au quotidien!



Mes compétences :

Hotel

Hôtellerie

Luxe

Réception Hôtellerie

restauration