Marie-Christine VINCENT

Formatrice-Consultante en Communication interpersonnelle, Relations Humaines et Développement des potentiels humains, j'ai d'abord exercé des responsabilités dans le monde de l'entreprise, avant d'élaborer une démarche globale de développement et de valorisation de l'individu.



2 phrases ont inspiré ma démarche :

- "Connais-toi toi-même, tu connaitras l'univers et les dieux!" attribuée à Socrate,

- "Il n'y a pas d'efficacité sans confort !", simple constat de bon sens.



But de cette démarche :

Aider chaque individu à se reconnecter avec tout son potentiel et proposer différents outils pour développer son aisance, communiquer avec efficacité et pouvoir atteindre ses objectifs.



- Découvrir les fondamentaux du comportement humain, pour mieux se comprendre, mieux comprendre ce qui se joue dans les différentes relations, gagner en confiance, se sentir mieux avec soi-même et avec les autres.

- Bien communiquer et interagir avec efficacité dans tous les domaines, quels que soient les interlocuteurs.

- S'approprier des outils puissants issus de différentes approches pour optimiser son comportement.

- Maîtriser son mental et reprendre le contrôle de son existence.



Nous avons tous le pouvoir de changer notre vie, si celle-ci ne nous convient pas. Mais pour que les choses changent, il faut commencer par se changer soi-même. ;o)



FEEL GOOD !



Mes compétences :

Relations Humaines

Communication Interpersonnelle