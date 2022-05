Marie-Christine WALCZAK

Une expérience en gestion de projet informatique dans les domaines de la finance et de la vente à distance, en France et en Europe.

Un goût prononcé pour les aspects relationnels et organisationnels conduit mon projet de carrière.

J ai réalisé des missions de pilotage d application "clé en main" et d intégration de solutions logicielles.

Je réalise actuellement des missions de pilotage transverses..



Mes compétences :

Pilotage de projet

Suivi de projet

Communication

Conception fonctionnelle

Relationnel aisé

Leadership