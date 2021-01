Marie-Christine ZEN

Mes compétences :

Management, Gestion RH, Gestion comptable et financière.

Création de partenariats.

Conduite de projets, Organisation d'évènements.

Animation de réunions et d'entretiens individuels.

Communication Orale et Ecrite.

Développement et gestion d'un portefeuille clients.

Accueil physique et téléphonique.

Information et orientation.



Mes atouts personnels :

Capacité organisationnelle, Intelligence émotionnelle, Leadership,

Capacité d'anticipation, d'analyse et de prises de décision,

Force de propositions, Sens du service,

Bienveillance, Optimisme, Maîtrise de soi.