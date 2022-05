Philippe DROGREY

" L'âme agit, et révèle vos richesses "



Coaching :

Accompagnement de dirigeants post-défaillance

Accompagnement de salariés réorientation, burn-out, perte d'emploi

Transmission, mentorat d'expérience auprès de coachs en devenir



Hypnose :

Sevrage des addictions

Gestion du stress

Accompagnement des deuils et des blessures

Prise en charge de la douleur

Gestion des peurs et des difficultés d'apprentissage des enfants



Animation d'atelier

Atelier hypno-créatif

Être un leader authentique

Cercle d'hommes épicuriens



Pour passer de l'état présent inconfortable à l'état désiré, j'accompagne mes clients dans un voyage de transformation en travaillant sur l'égo, les peurs, les blessures...



Chaque protocole est unique et construit à partir de l'histoire du client.



Pour faciliter et libérer la parole ma singularité est d'utiliser et de construire des jeux qui permettent de faire émerger le "je".



Les séances se déroulent en face à face à mon cabinet ou à distance par skype.



Je pratique l'hypnose pour les enfants.



Je guide le "cercle d'hommes épicuriens"

Par l'intermédiaire de ce cercle je leurs permet d'exprimer et de partager librement et fraternellement les joies et les peines de leur condition d'homme.



Pour plus de détails :



mon site internet :

www.gyropilote.com



mes pages facebook :



https://fr-fr.facebook.com/gyropilote/

https://www.facebook.com/cercledeshommesepicuriens/



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Validation Acquis Expériences

SAGE 100

Comptabilité générale

Gestion et suivi Redressement Judiciaire

Opsidium PAIE mode SAAS

Tutorat

Gestion tableaux bords

ERP EVERPRODUCT

Change management

Coaching

hypnose