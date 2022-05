Marie-Claire BRAVARD

10 années d'expérience en contrôle de gestion central, en environnement industriel :

- Animer et produire les supports de gestion permettant le suivi des objectifs fixés, la mesure de la performance et la fiabilisation des prévisions court et long terme

- Elaboration du budget, suivi et reporting des coûts liés aux services centraux



10 années d'expérience en contrôle financier :

- suivi et analyse du compte de résultat et des aspects bilanciels liés à l'activité

- validation des opérations de clôtures périodiques en lien avec les services comptables

- Evaluation provision environnementale et restructuration



Solide formation en comptabilité

Expertise dans les domaines du suivi de gestion, avec attention complémentaire aux impacts comptables.

Compétences personnelles : travail en équipes pluridisciplinaires, transverses et multiculturelles, sens du service, accompagnement pédagogique des processus déployés.



SAP, Excel niveau avancé, Anglais (C1)



Mes compétences :

SAP R/3

SAP

Microsoft Excel

International Financial Reporting

Contrôle budgétaire

Pédagogie sur processus

Comptabilité analytique

Évaluation environnementale