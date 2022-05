Marie-Claire DOPFF

Ingénieur en géotechnique mes compétences sont les suivantes :



Réponse aux appels d’offre/consultations de travaux

- Organisation des procédés et moyens pour l’exécution des travaux

- Élaboration des prix et du planning

- Montage du dossier

- Contacts/gestion des sous-traitants, co-traitants, maître d’ouvrage et maître d’œuvre



Gestion de base de données clients / études de prix



Reconnaissances géotechniques : définition de campagne et interprétation (G2 AVP)

Maîtrise d’œuvre : étude initiale, définition du projet, appel d’offre et suivi de chantier (G2-G3)

Dimensionnements géotechniques

Assistance à maîtrise d’ouvrage, support technique



Informatique

- Maîtrise des logiciels Talren 5, Rido, Project, Salesforce (Customer Relationship Management)

- Notions : Seep/W (Geo-slope), K-REA, Foxta, Plaxis, Mapinfo, Autocad

- Usage quotidien du pack Office



Mes compétences :

Maitrise d'oeuvre

Marchés publics

Dimensionnement géotechnique

Logiciels Talren 5, RIDO, K-REA, Project

Reconnaissances géotechniques

Étude de prix

Base de données (CRM)

Géotechnique BTP

Microsoft Office