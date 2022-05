Marie-Claire FILEZ-DROLET

Je travaille depuis 20 ans et notamment en banque et chez un courtier en rachat de crédits, avec qui j ai appris beaucoup de choses sur le métier du rachat.



J'ai eu l'occasion de traiter différents types de dossiers (consommation, hypothécaires, avec contact direct avec le notaire...) et je pense avoir une bonne maitrise du risque.



J'ai pu développer la maîtrise du risque dans le cadre de ma dernière expérience professionnelle.



Aujourd'hui il me semble important de développer et de transmettre mes compétences.



Je suis prête a étudier et a saisir le opportunités qui se présenteront.



Mes compétences :

rachat de crédits hypothécaire

rachat de crédits consommation

montage dossier

etude du risque

Vente