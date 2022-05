Je m'appelle marie claire garcia en recherche d'emploi depuis avril 2014 dans les alpes maritimes.

J'ai fait un rapprochement familialle donc j'ai changer de region.

Je recherche un job dans tout ce qui touche le commerce et egalement dans la distribution en tant que chef de rayon.

Serieuse et courageuse j'y crois et mets tout en oeuvre pour sortir la tete de l'eau.



Mes compétences :

administratives, relationnelles et commerciales

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet