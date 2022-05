Marie-Claire GERFAUD-VALENTIN

J’ai eu un parcours très atypique puisque mes études initiales ne me prédisposaient pas à faire une carrière dans le commerce,j’ai fait une Ecole d’Art.

Lors de ma vie professionnelle, j’ai eu plusieurs opportunités et j’ai pu progresser dans plusieurs enseignes de la parfumerie, je me suis enrichie d’expériences multiples et variées.



Autodidacte dans mon métier de Manager, mon envie d’apprendre et de relever de nouveaux défis, m’ont conduite à occuper différents postes à responsabilités ainsi que de réaliser différentes missions motivantes et enrichissantes.

A travers ces missions, j’ai pu fédérer des équipes, faire monter en compétences des collaboratrices, partager, former, coacher, transmettre, expliquer. La transmission d’un savoir-faire est une motivation pour moi.



En 2009, souhaitant donner un nouvel élan à ma vie professionnelle, je réalise un bilan de compétences (avec le CABC à Lyon). les conclusions de cette réflexion sont révélatrices, la formation n’est pas qu’une envie mais un besoin. Je veux m’orienter vers le métier de formatrice.

J’entreprends de démarrer une VAE (avec l'IPAC d'Annecy) afin de :

-Concrétiser mes expériences et de valider un diplôme reconnu.

-Mettre en œuvre mon projet professionnel, en devenant formateur indépendant.

-Obtenir un diplôme reconnu qui me permettra de saisir plus d’opportunités professionnelles, et sera sur le plan personnel, une reconnaissance forte pour un travail toujours accompli avec passion.



Lors de l'année 2010:

1).Obtention du diplôme de : « Bachelor en Marketing et Communication d 'Entreprise»

2).Formation de formateur avec la Cegos à Lyon

3).Preparation et obtention d'une Certification de Formateur Professionnelle (avec la Cegos).



Depuis 2011:

Formatrice: Negociation commerciale / technique de ventes,

Intervenante aupres de plusieurs centres de formation professionnelle dans la région Rhone Alpes



Mes compétences :

Ingenerie pédagogique

Expertise commerciale

Expertise management

Organisation