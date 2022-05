DÉVELOPPEUSE de PROJETS



ACCOMPAGNEMENT d'associations, de professionnels (artistes, animateurs, ...) et de particuliers, mise en réseau.



20 ans d’expérience en animation, formation, management, et collectif.



Travail à distance possible, mise en réseau.



Sujets d’expérimentations : Culture, Agro-Ecologie, Internet, Communication, Habitat, Education, Parentalité, ....





Mes compétences :

Nature

Sports

Environnement

Théâtre

Culture