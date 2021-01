Nathalie BRUGEAS

Bienvenue sur mon profil,



Je suis une passionnée d'innovation, de design, de success story dans le business et de développement personnel.



Mon principe :

Expérimenter pour avancer !



J'aime l'ouverture, l'humain, la curiosité, l'audace, l'initiative, l'éthique et partager les réussites.



Les 2 phrases que je dis souvent dans mon métier:

"De la connaissance client naît l'efficience marketing"

"To think big, to think different...but only simple!"



Ma motivation:

"être un accélérateur d'innovations utiles, durables et modélisables"



Mes compétences :

Digital

Entrepreneur

User experience

Business development

Télécommunications

Management

Innovation

Création

Marketing

Développement personnel