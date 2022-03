Marie-Claire GIRAUDO

L'essentiel de mes expériences se sont faites à l'étranger : Londres tout d'abord puis Bahreïn au Moyen-Orient et le Maroc pour finir. Experiences riches et variées qui font ce que je suis aujourd'hui : toujours curieuse et toujours ouverte à de nouvelles expériences. Il n'est pas impossible que l'envie me reprenne de partir...

Je me suis formée à la réflexologie en 2014 , technique ancestrale qui commence a être connue, et j'exerce cette activité en cabinet, à domicile et en entreprise.

Depuis ma participation en mai 2016 à un tournoi de tennis professionnel U16, et avec une formation de base dans le sport (maîtrise STAPS et brevet d'état des métiers de la forme), j'essaie de faire le lien entre le sport et la réflexologie. Les cloisonnements sont nombreux dans notre douce France, et je suis persuadée que le sport a tout à gagner à utiliser la réflexologie : récupération musculaire et articulaire, gestion du stress... Les bienfaits sont nombreux, et les résultats bien présents.

Les graines que je sème ne germeront peut-être pas tout de suite, mais il est important qu'elles le soient pour que les mentalités évoluent.



Mes compétences :

Gestion de centre de remise en forme

Gestion de maison d'hôtes.

Organisation d'évènements

Réflexologie plantaire