Marie-Claire LACROIX

Diplômée d'une maîtrise en Langues Etrangères Appliquées anglais-espagnol et d'un master professionnel en Commerce des Vins, je recherche un emploi dans la filière vitivinicole.



Passionnée par les langues étrangères, mon parcours universitaire m'a permis d'acquérir d'excellentes connaissances culturelles et linguistiques que j'ai pu enrichir davantage lors de mes divers stages d'études, séjours et expériences professionnelles en Europe. Dès lors, je parle couramment anglais et espagnol.

Au-delà de l'aspect linguistique, j'ai acquis des notions utiles en droit, économie, communication, informatique et marketing.

J'ai souhaité compléter ma formation universitaire en me spécialisant dans l'univers du commerce des vins car c'est un environnement dans lequel j'ai grandi et qui me passionne.



Suite à une expérience très enrichissante en Oenotourisme, je suis à la recherche d'un emploi qui me permette de mettre en pratique mes compétences linguistiques et marketing au profit de ce secteur d'activités.

Je souhaite travailler au sein d'un domaine viticole, d'un organisme interprofessionnel ou encore d'une agence marketing spécialisée dans le monde du vin, où je pourrai participer à la création de produits oenotouristiques, organiser des événements et travailler en partenariat avec les différents acteurs du tourisme.



Je suis de nature dynamique et autonome, dotée d'une bonne capacité d'adaptation, et d'un goût certain pour le travail en équipe tout en sachant faire preuve d'initative.



Mes compétences :

Anglais

Communication

Espagnol

Evénementiel

Interprétariat

Marketing

Oenotourisme

Traduction