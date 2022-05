Pierre-Edouard BUISSON

Sérieux, motivé, travailleur, doté d’une bonne capacité d’adaptation et d’un grand esprit d’équipe, je suis habitué à piloter des projets complexes dans des environnements non hiérarchiques et pluridisciplinaires. Je cherche à m’insérer au sein d’une structure dynamique valorisant mes formations et mes compétences en développement et marketing touristique.



Issu de formations universitaires en environnement, sécurité et ingénierie sportive, j’ai pu acquérir à travers mes expériences professionnelles, des compétences appliquées au management d’équipe mais aussi à la gestion de projets événementiels, nécessaires à la promotion d’un événement ou d'un territoire.













Mes compétences :

Marketing sportif

Écotourisme

Qualité

Événementiel sportif

Tourisme

Gestion de projets

Tourisme durable

Développement durable

Management

Marketing stratégique

Création de site web

Pack Office

Communication