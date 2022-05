Marie-Claire LAGNEAU

Bonjour,



Actuellement ingénieure d'études en Business Intelligence chez Alféa Consulting, je suis diplômée du Master 2 professionnel d'Ingénierie Statistique et Numérique de l'Université de Lille 1.



Ma formation m'a permis d'acquérir des connaissances principalement en datamining (analyse des données, scoring, segmentation,...) mais aussi en informatique, notamment la gestion de bases de données.



Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis de développer mes compétences sur différents outils (SAS, BO, Qlikview,...) et de développer mon autonomie et mon esprit d'équipe.



Mes compétences :

Datamining

Marketing

SAS

Informatique Décisionnelle BI

BO XI

HP Quality Center

Microsoft Office

Visual Basic for Applications