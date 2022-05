Marie-Claire LHUILLERY

Compétences et centres d'intérêt :

- Ecoute et soutien thérapeutique, pratique individuelle et groupale

- Groupes de parole et ateliers, art-thérapie

- Supervision et analyse des pratiques professionnelles

- Aide à l'élaboration de projets de vie, professionnels et institutionnels





Spécialités :

- Accompagnement personnalisé en situation de perte et de recherche d'emploi, et de prise de poste

- Intervention en entreprise sur des problématiques relationnelles au travail (individu/groupe/entreprise)

- Diagnostics RPS

- Psychodrame psychanalytique, actrice thérapeute



Mes compétences :

Actrice

Coach

Comédienne

Médiateur

Psychologue

Psychothérapeute