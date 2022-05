Marie-Claire PATTI - ROUX

Bonjour,



Je m'appelle Marie-Claire, je travaille depuis 18 ans maintenant dans le développement économique de mon territoire. J'accompagne les acteurs entrepreneurs dans leur développement professionnel, leur épanouissement personnel, leur réalisations...



Mon métier de base se traduit essentiellement par la création - la transmission - la reprise d'entreprises, son développement commercial. Ce métier impose d'être à l'écoute, je guide les porteurs de projets dans leur réflexion, dans l'analyse des données requises, c'est une forme de coaching.



La richesse de mon travail me permet d'intervenir sur plusieurs missions, à diverses étapes, aux côtés des entreprises, des collectivités. Aussi, j'anime des réseaux de professionnels (associations de commerçants, filières d'activité...), pour valoriser les savoir-faire, concevoir les plans d'actions, créer de l’événementiel, trouver des financements nécessaires à la promotion du tissu économique d'un secteur stimulent mon quotidien.



La diversité de mes fonctions, m'amène à être en veille permanente sur les marchés, l'évolution des métiers, des comportements, la réglementation et les outils indispensables pour améliorer la compétitivité des entreprises. Ainsi, je développe des opérations afin de sensibiliser les professionnels à l'utilisation des outils de l'Information et la Communication dans les Entreprises : Développer sa notoriété, drainer du flux supplémentaire en point de vente, fidéliser sa clientèle, gérer ses tâches au quotidien, surveiller ses concurrents, veiller sur sa e-réputation...



Mes compétences :

Animations d'actions collectives

Conseil aux entreprises

Management de projets

Dynamique de groupe

Formation

Médias sociaux

Accompagnement et animation de réseaux

Evénementiels et salons

Marketing stratégique

Gestion de projets