Je m’appelle Marie - Claire TAILLEUX et je suis âgée de 24 ans. Diplômée d’un BTS IRIS Informatique et Réseaux pour l’Industrie et les Services Techniques.



Je souhaiterais intégrer prochainement le CESI de Nanterre pour y suivre une formation Management de Systèmes d’Information (Bac+5) où je suis actuellement admissible. Formation que je souhaiterais effectuer en alternance. Je recherche une entreprise pouvant m'accueillir en contrat d'apprentissage à partir de la rentrée d’octobre 2014 et ce pour une durée de 36 mois.



Mes compétences :

C++

JavaScript

Visual studio

C

HTML 5

CSS 3

Microsoft Windows

Adobe Illustrator CS6

Microsoft Office

Java

ASP.NET

Eclipse

Adobe Dreamweaver CS6

Adobe Photoshop CS6

Conception UML