Marie-Claire WILHELM (NÉE MAILLARD)

Je réalise enfin le projet qui me tenait à coeur depuis longtemps. Après 7 ans d'expérience en Marketing grande consommation, j'ai décidé de me lancer dans un Master 2 Recherche en Marketing et une thèse afin de devenir enseignante-chercheur en Marketing. Je suis actuellement en deuxième année comme doctorante contractuelle enseignante en Marketing, au CERAG, Grenoble. J'enseigne à l'IAE (Université Pierre Mendès France).



