Marie CLARAC

Responsable du Service des publics du musée Bonnat-Helleu, musée des beaux-arts de Bayonne depuis 2013, je travaille à la création d'événements, de médiation et de valorisation des collections du musée. Egalement en charge de la communication de l'établissement, j'ai mis en place de nouveaux outils de manière à palier le manque d'accessibilité de nos collections dû à la fermeture du musée depuis 2011 (newsletter et Facebook, site internet en cours).

Scientifique, je mets mes compétences de chercheur et médiateur au service d'un établissement actuellement fermé pour rénovation.



Engagée dans la médiation, je suis chargée de cours à la faculté de Bordeaux-Montaigne et formatrice pour les concours au CNFPT.



En tant que chercheur, j'ai commencé une thèse sur l'oeuvre du sculpteur Henry de Triqueti (1803-1874), artiste ayant travaillé pour la famille royale d'Orléans, puis la reine Victoria et le prince Albert en Grande-Bretagne. Artiste profondément religieux il a laissé des oeuvres sensibles aujourd'hui essentiellement visibles aux musées d'Orléans et Girodet à Montargis.



Je me suis spécialisée au cours de mes recherches et expériences professionnelles dans l'étude de l'art du XIXe siècle, dans sa conception la plus large (milieu du XVIIIe siècle jusqu'aux années 1930) et j'essaye de connaître toutes les disciplines. A ce titre j'essaye de participer autant que possible à la préservation et la défense du patrimoine XIXe siècle.

Mes axes de recherches sont la sculpture du XIXe siècle, l'iconographie politique d'Henri IV et la propagande royaliste sous la Restauration, les céramiques de la manufacture de faïences fines Jules Vieillard & Cie à Bordeaux, les toiles de Beautiran, le symbolisme et l'école de David.



Mes compétences :

Histoire de l'art

Recherche scientifique

Médiation

Documentaliste