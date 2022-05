Marie CLARET

Chef de projets au sein de la société Eole-RES, opérateur en Energies Renouvelables, je suis en charge du développement de projets éoliens, à l’interface entre les équipes pluridisciplinaires, les collectivités et les services de l’Etat. Je coordonne l’activité de l’équipe projet et suis l’avancement des études de faisabilité des différents projets, jusqu'à l'obtention des autorisations administratives. Après plus de 4 années passées dans l'agence de Bordeaux, je suis actuellement basée à l'agence de Paris.







Mes compétences :

Créativité

Energies renouvelables

Photovoltaïque

Agronomie

Environnement

Autonomie

Adaptabilité

Aptitudes relationnelles