Marie-Claude BABOT

Mes compétences :
Document Unique
Qualité
Sécurité Incendie
Entreprises
POLE EMPLOI MARTINIQUE
- Chargée Sécurité des Personnes et des Biens
Paris2014 - maintenant
DMCT CONSULTANT
- Gérante
2007 - maintenantJE SUIS CONSULTANTE REFERENCEE PAR LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE / SERVICE RISQUES PROFESSIONNELS.
J'ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES LORS DE L'ELABORATION DU DOCUMENT UNIQUE.
MES PRESTATIONS PEUVENT ETRE PRISES EN CHARGE PAR LA CGSS/ SERVICE RP DANS LE CADRE D'UNE CONVENTION ENTRE L'ENTREPRISE ACCOMPAGNEE ET LA CGSS.
ET CECI, ENTRE AUTRES SERVICES..
JE SUIS AUSSI I.P.R.P (INTERVENANTE POUR LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS) ; J'AI OBTENU MON HABILITATION AUPRES DU COLLEGE N°5. CETTE HABILITATION EST UNE RECONNAISSANCE NATIONALE DE MES COMPETENCES AU NIVEAU ORGANISATIONNEL .....