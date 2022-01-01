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Marie-Claude BABOT

Paris

En résumé

Mes compétences :
Document Unique
Qualité
Sécurité Incendie

Entreprises

  • POLE EMPLOI MARTINIQUE - Chargée Sécurité des Personnes et des Biens

    Paris 2014 - maintenant

  • DMCT CONSULTANT - Gérante

    2007 - maintenant JE SUIS CONSULTANTE REFERENCEE PAR LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE / SERVICE RISQUES PROFESSIONNELS.
    J'ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES LORS DE L'ELABORATION DU DOCUMENT UNIQUE.
    MES PRESTATIONS PEUVENT ETRE PRISES EN CHARGE PAR LA CGSS/ SERVICE RP DANS LE CADRE D'UNE CONVENTION ENTRE L'ENTREPRISE ACCOMPAGNEE ET LA CGSS.
    ET CECI, ENTRE AUTRES SERVICES..
    JE SUIS AUSSI I.P.R.P (INTERVENANTE POUR LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS) ; J'AI OBTENU MON HABILITATION AUPRES DU COLLEGE N°5. CETTE HABILITATION EST UNE RECONNAISSANCE NATIONALE DE MES COMPETENCES AU NIVEAU ORGANISATIONNEL .....

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