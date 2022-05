Marie Claude DUBRULLE

CONTACT DIRECT : mariecl.dubrulle@hotmail.fr

Femme de terrain capable d’insuffler de la dynamique et de l’ambition a un réseau, je possède en complément des savoirs faires liés au management et aux métiers de la vente de véritables qualités humaines.

On me reconnaît une autorité naturelle, une forte capacité de travail et de conscience professionnelle qui permette de m' imposer comme leader d'une équipe et référente auprès de mes différents interlocuteurs.

Mon esprit d’analyse et de synthèse me donne la pertinence pour identifier et déployer des solutions efficaces pour la performance d'une région .