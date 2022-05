Marie Claude FIAT

Une solide expérience du marché du prêt-à-porter et le management d'une marque nationale m'a permis d'acquérir la maîtrise du processus de construction d'une collection ; de la création jusqu'à la commercialisation en passant par la stratégie, le marketing, le management d'équipe, la production et la négociation.

Cette expérience a été enrichie d'une forte curiosité pour l'innovation dans les textiles, donnant naissance à un concept. http://www.touchy-gloves.fr/

Dynamisme et motivation me permettent d'être opérationnelle immédiatement dans le cadre de missions, tout en assurant la formation et la transmission.



Mes compétences :

Approvisionnement

Benchmark

Distribution

Formation

magasin

Management

Marketing

Marketing management

Prêt à porter

Production

Recrutement

Sourcing

Stratégie

Stratégie de marques

Textiles