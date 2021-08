Marie-Claude GIROD (KIEFFER)

Au cours de mon expérience professionnelle, jai travaillé sur les systèmes complexes notamment sur les systèmes avioniques (architecture et fonctions opérationnelles) et leurs IHMs . Jai acquis de solides connaissances en architecture système , test d' intégration avionique et des compétences approfondies en conception IHM et Facteurs humains (ex: modélisation des tâches et mesures de Facteurs Humains pour des tâches critiques de pilotage à Airbus Hélicopters) .

Mes travaux récents en ergonomie m'ont permis d'approfondir les domaines de la fiabilité du couplage Homme-Machine et de l'aide au maintien des connaissances opératives sur les systèmes complexes.

Je souhaite enrichir mon expérience professionnelle par des missions ou postes alliant mes compétences techniques et ergonomiques pour le design des systèmes complexes.

Marie Claude



Mes compétences :

IHM cockpit & système avionique

Gestion de projet

Simulation avionnée

Analyste Facteurs Humains