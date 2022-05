Je me nomme Marie-Claude Johnson et je suis canadienne. J'habite en France depuis maintenant presque 3 ans à Lirac, un petit village près d'Avignon. Je détiens un bac + 7 en orientation professionnel au Canada. Avant de me spécialiser dans l'orientation et la psychologie du travail, j'ai fait mes études en enseignement secondaire donc je suis aussi professeur de biologie et de chimie au lycée. En tant que professeur "canadienne" je détiens davantage de compétence en pédagogie. La formation professionnelle m'intéresse de ce fait beaucoup.



Mon poste actuel est très intéressant, mais j'aimerais utiliser davantage mes compétences de pédagogue et de consultante dans ma future carrière. Je reste donc ouverte à toutes propositions intéressantes et à toutes occasions d'apprendre sur mon domaine d'activité en France.



Mes compétences :

Créative

dynamique