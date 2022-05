Marie-Claude LANOE

Depuis bientôt 20 années , j'accompagne des hommes et des femmes demandeurs d'emploi ou non dans le cadre de prestations pole emploi, de bilan de compétences, d'accompagnement DRAE (démarche de reconnaissance d'acquis d'expérience) et de VAE.

J'apporte mon écoute et une aide à la remobilisation des acquis pour aller de l'avant. Je crois fortement dans le potentiel de chacun et ceci peu importe le niveau, les freins et les difficultés.

J'aime ce que je fais et plus j'avance dans mon parcours et plus je trouve du sens à mon métier de psychologue mis au service de ceux qui ne peuvent pas toujours venir vers nous.