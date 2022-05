Marie-Claude ROUX



Tél. : 06 63 16 32 29

Courriel : mclauderoux@yahoo.fr





ASSISTANTE COMMERCIALE AU SEMINAIRES/BANQUETS



Anglais courant (8 mois en pays anglo-saxon)



FORMATION :



2008 Master 1 en Management et Gestion à L’Ecole d’Hôtellerie et Tourisme (ESHOTEL - Paris)

2007 Licence en Management à L’Ecole d’Hôtellerie et Tourisme (ESHOTEL - Paris)

2006 BTS Ventes et Productions Touristiques à l’Institut Rue Monsieur (IRM - Paris)

2004 BAC STT Administration au lycée Nicolas Brémontier (Bordeaux).



EXPERIENCES :

2008 -2010 (Mission 18 mois) - Conseillère en ventes pour l’agence KSI Retail - détachée auprès de Longchamp, Furla, Guess, La Maison du Chocolat, Le Palais des Thés, Hédiard,…

- Accueil, conseil et fidélisation de la clientèle,

- Mise en place d’opérations spécifiques pour des produits nouveaux,…

- Gestion des stocks, …



2008 (Mission 3 mois) - Manager chez Mac Donald

- Encadrement et formation d’une équipe de 20 employés polyvalents,

- Planification des journées, contrôle de la propreté,…

- Suivi et correctifs pour la réalisation des objectifs journaliers,…



(Mission 4 mois) - Chef de rang Séminaires et Banquets

pour l’hôtel Concorde Lafayette****

- Encadrement d’une équipe de 10 serveurs en restauration, pour des prestations matin, midi et soir



2007 (Mission 6 mois) Gouvernante pour l’hôtel Concorde St Lazare****

- Encadrement d’une équipe de 10 à 25 femmes de chambres et équipiers pour un ensemble de 300 chambres,

- Relations commerciales avec les fournisseurs, gestion des stocks,…



DIVERS :



Informatique : utilisation de Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, de l’internet et de messageries ainsi que de logiciels de gestion et de réservation hôtelière : Medialog, Gestour – de réservation et de gestion d’agence de voyages : Nerus, Fram, Voyatel, Look,…

Travail en environnement SAP.



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

Consultante en recrutement

Hôtellerie

Management

Management et gestion

Recrutement

restauration