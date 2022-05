Marie Claude VALLAT

Une solide expérience dans le commercial m’a permis d’avoir une vision globale du monde des affaires (B to C au B to B) ainsi qu’une forte capacité d’adaptation au vu des différents secteurs dans lesquels j’ai travaillé et ainsi permettre aujourd’hui d’être opérationnelle immédiatement.



J’ai commencé ma carrière professionnelle en Allemagne où j’ai vécu 9 ans et travaillé 4 ans



De retour en France, j’ai exercé mes compétences dans différents domaines dont le textile sport et loisirs avec des clients comme Adidas, Lacoste….

En 1997 j’ai repris mes études pour obtenir une maîtrise en commerce international à Paris Dauphine.



J’ai contribué à la mise en place du service export et au développement d’un leader dans le domaine du billard : la société familiale Chevillotte

Proposition et réalisation d’un partenariat dans le cadre d’un mécénat avec le château de Versailles (billard installé dans les appartements du Roi), développement d’un portefeuille de prospects et promotion des produits par des bureaux de presse internationaux

Cette expérience professionnelle m'a particulièrement intéressée et je souhaite pouvoir proposer mes compétences à nouveau pour un produit haut de gamme avec une clientèle VIP qui exige une rigueur dans le service et le produit.



Depuis 2007, je suis dans le domaine des BTP au sein du groupe Vinci/Eurovia où j’ai prospecté plus de 700 villes et villages classés pour un produit d’aménagement de la ville

De plus, j’ai fidélisé et développé une clientèle Applicateurs dans la peinture routière avec une augmentation de CA de 27 % sur 1 an

et en paralléle développé un fichier prospects/clients auprès de Revendeurs peintures avec une augmentation de 32 % du CA en à peine 1 an.



Mes compétences :

Ténacité pour assurer la réussite

Force de propositions et de solutions

Adaptabilité à différents environnements

Compétence commerciale