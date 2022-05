Marie CLAVEAU

Mon parcours quelque peu atypique s'articule autour d'un élément constant et fondamental pour moi, celui des relations humaines, tant d'un point de vue clientèle que d'un point de vue collaborateurs.

Aujourd'hui, je suis à la recherche d'un emploi dans lequel, je vais pouvoir mettre à profit mes compétences et expériences (Management/poste à responsabilités) sur la région de Genève.

De nature curieuse, dynamique, sociable et avec une réelle capacité d'adaptation, je souhaite que mon métier soit une source d'inspirations, d'apprentissages, et d'intérêts au quotidien, avec des perspectives d'évolutions verticales ou transversales à plus ou moins long terme.

Ne sachant pas faire les choses à moitié, croire et m'investir autour d'un projet commun (à l'entreprise) est pour moi fondamental à mon épanouissement professionnel.

Si mon profil peut vous intéresser et que votre entreprise peut me faire rêver, n'hésitez pas à me contacter par mail, ou via Viadeo directement! ;)