Marie Clotilde CLARIS

Experte du wholesale et Retail, je travaille dans ce secteur depuis plus de 15 ans avec une expérience dans la Mode et le Luxe.



J'ai acquis au long de ces 15 dernières années une solide expérience en business développement, en négociation, en management d’équipes multiculturelles et internationales avec une vision stratégique et analytique.

J’ai mis en place des partenariats gagnant-gagnant avec les clients. Ces partenariats n’auraient jamais pu voir le jour sans un soucis constant de satisfaction de nos clients finaux.

L’humain et l’esprit d’équipe restent au cœur de mes préoccupations : reconnue pour mon leadership, je suis une manager qui sait développer et attirer de nouveaux talents.



J'ai un profil opérationnel comme le prouvent mes expériences passées en tant que manager puis directrice commerciale chez Ralph Lauren. Je fais également des diagnostics stratégiques et des prévisions a 3 ans. Je suis autant capable de me projeter que de gérer le très court terme.



Je sais appréhender des situations complexes avec des interlocuteurs de haut niveau.

Ma qualité d’écoute et l’importance que j’accorde à la relation Client et au management d’influence, font de moi une bonne négociatrice tant en interne qu’en externe.



Mes compétences :

Développement commercial

Négociation commerciale

Management transversal

Stratégie commerciale

Direction de projet

Management commercial

Animation d'équipe

Animation de formations