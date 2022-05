Marie COIFFARD

Après plusieurs années d'expérience dans le prêt à porter féminin et après une formation de "responsable visuel merchandiser" au sein de l'IDAE, qui s'est terminé par l'obtention de mon diplôme.

Ma recherche d'emploi s'oriente aujourd'hui vers un poste de directrice de magasin me permettant d'optimiser mon expérience de manager et mes compétences en merchandising, confirmées par ma formation.

Dynamique, très organisée, je sais manager une équipe en l'impliquant de manière positive, dans le but d'atteindre les objectifs de l'entreprise.

Mon goût pour la performance, ma grande adaptabilité, ma passion pour la mode et ma créativité, sont mes atouts majeurs.



Mes compétences :

Merchandising

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Management commercial

Prêt à porter

Internet