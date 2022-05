Marie COLLET

Vous aimeriez trouver des réponses aux questions « comment je m’y prends pour… ? » « Quelles relations ais-je envie de vivre avec moi-même et les autres… ? » « Qui suis-je ou comment est-ce que je fonctionne … ? »



Vous voulez passer à l’action sans y parvenir



Vous manquez de motivation et vous sentez dépassé, votre belle vitalité a disparu remplacé par une fatigue chronique, vous souhaitez retrouver une communication positive, redonner du sens à votre vie….



Je vous accompagne dans votre volonté de changement pour retrouver vos potentialités inexploitées, pour oser être vous-même en explorant ces possibilités et libérer votre créativité.



Vous aspirez à prendre soin de vous et retrouver forme, bien-être et silhouette ?



Je vous aide à renouer avec une alimentation saine et à maîtriser les grandes règles de la nutrition en tenant compte de vos paramètres personnels de manière à les individualiser.



Dans ce domaine, je vous accompagne principalement avec la chronobiologie alimentaire qui est l’application pratique des connaissances scientifiques acquise sur les variations de fonctionnement de notre organisme dans la journée et leurs relations avec notre alimentation "



Devenez acteur de vous-même dans les différents domaines de votre vie.



Le coaching est la meilleure alternative pour aller plus loin avec ses propres ressources, c’est un puissant outil pour aborder le changement.



www.air-coaching.fr









Mes compétences :

Nutrition

Compléments alimentaires